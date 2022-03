Violence conjugale : 17 nouvelles cellules d'intervention rapide

Chaudière-Appalaches fait partie des 10 régions qui accueilleront 17 nouvelles cellules d'intervention rapide en matière de violence conjugale.

La ministre Isabelle Charest a en effet confirmé ce matin l'octroit de 2,4M$ supplémentaires pour le projet mis en place l'an dernier.

Ce dernier vise à prévenir les homicides en contexte conjugal en assurant un filet de sécurité autour des victimes de violence conjugale, de leurs enfants, conjoint ou ex-conjoint et à assurer la formation, la concertation et le travail des intervenants.

"Grâce à cet investissement, les organismes et partenaires de toutes les régions bénéficieront désormais de plus de ressources financières pour agir efficacement afin d'instaurer un filet de sécurité autour des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants, et pour intervenir auprès des auteurs." - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.