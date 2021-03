Voici les oeuvres en l'honneur de Guy Lafleur et Réal Cloutier

La Ville de Québec a dévoilé ce matin les maquettes des oeuvres en hommage à Guy Lafleur et Réal Cloutier. Celles-ci viendront compléter l'allée commémorative de la place Jean-Béliveau, à l'automne prochain.

Tous deux ont marqué l'histoire sportive de Québec, le premier comme joueur des Remparts, l'autre au sein des Nordiques de l'AMH.

Ville de Québec

Ces oeuvres succèdent à celles en l'honneur de Jean Béliveau, des frères Stastny et bientôt de Joe Malone.

Les principaux intéressés ont tous deux souligné leur reconnaissance et leur satisfaction d'être ainsi honorés.

"Ça représente bien ma carrière de hockey junior à Québec. C'est quelque chose que je suis très très fier d'avoir une telle sculpture." - Guy Lafleur, ancien joueur des Remparts de Québec.

"J'était tellement très reconnaissant envers tous les spectateurs, les supporteurs qui ont voté pour moi et qui m'ont supporté tout au long de ma carrière. Ça a commencé ici à l'âge de 9 ans, au Tournoi international de hockey Pee-wee." - Réal Cloutier, ancien des Nordiques de l'AMH.

La Ville de Québec a profité de l'occasion pour annoncer un 6e monument, celui-ci rendant hommage au premier joueur noir à atteindre la Ligue nationale de hockey, Willie O’Ree. Une sculpture de bronze à son image le représentera comme joueur des As de Québec, dans les années 1950. Derrière lui, un texte témoignant de sa carrière et de celle de Herb Carnegie et Stan Maxwell, deux autres joueurs noirs ayant évolué auprès des As de Québec.

De l'avis du maire Labeaume, ce nouvel hommage était nécessaire dans une logique de vivre ensembe.

"Si on veux vivre ensemble, si on veut tous s'accepter, il faut peut-être comprendre aussi qu'on a les mêmes goûts depuis très longtemps, entre autres pour le hockey qui est dans notre ADN. Ça nous semblait incontournable. " - Régis Labeaume, maire de Québec.