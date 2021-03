WestJet de retour à Québec cet été

Après huit moins d'interruption, les avions de WestJet vont recommencer à desservir Québec et les provinces maritimes à partir de la fin du mois de juin.

Le transporteur aérien avait abandonné depuis novembre ses liaisons avec Québec, Charlottetown, Fredericton, Moncton et Sydney à cause de la pandémie.

Au pire de la crise sanitaire, à peine cinq voyageurs par jour transitaient par l'Aéroport international Jean-Lesage au lieu des 3 000 à 5 000 habituels.

Nous continuons de mettre l'accent sur la relance sécuritaire du service de transport aérien. Nous demandons aux gouvernements fédéral et provinciaux de collaborer avec nous pour fournir des précisions et offrir des certitudes aux Canadiens, notamment en mettant en œuvre des politiques sur les voyages qui appuient la reprise économique et le rétablissement des emplois

- Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet