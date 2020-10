Zone rouge : Montmagny, L'Islet et Les Etchemins s'ajoutent

Les MRC de L’Islet, de Montmagny et des Etchemins passent à leur tour en zone rouge.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches souligne une hausse du nombre de cas dans les derniers jours.

"Depuis les derniers jours, nous constatons une hausse des cas confirmés dans ces MRC qui avaient été relativement épargnées jusqu’à maintenant. Après analyse, cette situation oblige le passage au palier d’alerte maximale pour les villes et les municipalités de ces MRC afin de freiner la propagation du virus." - Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique.

À partir de la nuit du 1er au 2 novembre, l'ensemble de la région sera donc touchée par les mesures visant le palier d'alerte supérieur.

Les bars, salles à manger de restaurant et gyms seront fermés, il ne sera plus permis de recevoir à la maison des invités habitant à une autre adresse (sauf dans le cas de proches aidants ou pour des motifs humanitaires) et les activités sportives et de loisirs organisées seront interdites.

Les règles relatives au milieu scolaire, dont le port du masque au secondaire, s'appliqueront toutefois à partir du mercredi 4 novembre.

Les activités individuelles ou en duo demeurent autorisées, à condition de respecter les consignes sanitaires.

L'ensemble des règles applicables en zone rouge est disponible ici.