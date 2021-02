Caron et Guay embauche !

Joignez-vous à une entreprise familiale aux valeurs bien ancrées, établie depuis 1957.

Plusieurs avantages sociaux sont offerts dont une assurance collective, un horaire de travail sur 4 jours et demi, un salaire concurrentiel et encore plus !

Chez Caron et Guay vous participerez à la fabrication de produits de qualité dans l’une des plus grandes PME au Québec !

Postes offerts présentement :

Manœuvre

Technicien de service

Assembleur/monteur de portes et fenêtres

Représentant service après-vente (SAV)

Coordonnateur aux achats

Acheteur senior

Représentant des ventes portes et fenêtres

Peintre au pistolet

Visitez https://www.caronetguay.com/carriere.php pour en savoir davantage.