LES 2 B: Le Beau et la Bitch qui nous brosse un portrait grinçant de l'actualité de la semaine.

Au menu: Claude Dubois préfère vivre sur scène, Guylaine Gagnon veut s'installer à Rimouski, un jeune ontarien trouve une balle de fusil dans son sac de chips et bien plus ! Avec Les 2B, tout est possible !