On est loin des affiches des New Kids on the block pour la chambre d'ado de Lisa

On est loin des affiches des New Kids on the block pour la chambre d'ado de Lisa

Une p'tite tablette en coin avec de la dentelle et la statue de la Sainte Vierge étaient en vedette dans la chambre Lisa ! Mais ça s'explique ! Une p'tite tablette en coin avec de la dentelle et la statue de la Sainte Vierge étaient en vedette dans la chambre Lisa ! Mais ça s'explique !