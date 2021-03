Une québécoise enfermée volontairement dans une grotte pendant 40 jours !

Deep Time, c'est ainsi qu'a été nommé cette mission dont le but est de comprendre la perte de repères temporels chez l’humain. Parmi les défis majeurs à affronter: s’habituer aux 12 degrés [Celsius] et à 95 % d’humidité de la grotte. Marina Lançon n'est pas à sa première expérience extrême, elle a déjà fait du camping dans des tempêtes en Antarctique. Elle a guidé dans l’Himalaya et le Groenland.