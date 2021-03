Pour les 50 ans de la formation Queen, le groupe s'offre son jeu mobile

Grâce à Queen : Rock Tour, les joueurs peuvent monter leur propre concert et choisir quels classiques de Queen seront interprétés par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon dans 10 salles de spectacles à travers le monde. En obtenant des scores élevés, les joueurs ont ensuite accès à des images exclusives et des anecdotes du groupe.