2 agent(e)s administratifs(ives)

Le groupe de médecine familiale Arthur-Buies est à la recherche de 2 agents administratifs pour compléter son équipe actuelle.

Si tu as le gout de vivre un nouveau défi, si tu as le gout de rejoindre une équipe dynamique et accueillante, si tu aimes travailler avec le public, si tu as le gout d'apprendre dans un milieu chaleureux, alors un poste de responsable à l'accueil et un poste de secrétariat t’attends à notre clinique.

Les qualités recherchées sont : entregent, courtoise avec facilité de communication, souriant.

Si tu as de l'expérience, cela serait un atout supplémentaire !

Les postes disponibles sont sur semaine uniquement.

Si ce poste t'intéresse, fais parvenir ton CV au

GMF Arthur-Buies

411 ave. Sirois, Bureau 100

Rimouski, Qc, G5L 8B2