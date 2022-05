Acier Leroux recherche un chauffeur !

Entreprise familiale basée à Rimouski spécialisée dans le domaine de la plomberie, du chauffage et de la protection incendie oeuvrant depuis 1960 à l'est de Québec et au Nouveau-Brunswick. La 3e génération est en place depuis maintenant plus de 10 ans, et poursuit sa croissance tout en conservant la culture familiale. Notre équipe est jeune, dynamique et expérimentée; nos employés allient brillamment savoir-faire et coeur à l'ouvrage, le tout dans le but de toujours offrir le meilleur service possible dans tous nos secteurs d'activité (résidentiel, commercial & institutionnel).