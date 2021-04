adjoint administratif/adjointe administrative

Lieu de travail

287 Pierre-Saindon, local 403

Rimouski (Québec)

G5L9A7

Principales fonctions

Secrétaire-réceptionniste.

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)

Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout

Description des compétences : Tu désires te joindre à une grande équipe dynamique. Tu as de la facilité à communiquer et tu as le sens de l'organisation. Tu es une personne dynamique, assidue, joviale et discrète avec un bel esprit d'équipe et capable d'effectuer plusieurs fonctions à la fois. Tu possèdes toutes les qualités pour offrir le plus bel expérience client possible; cet emploi est pour toi!

Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français

Salaire offert : à discuter

Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses : Possibilité de 4 ou 5 jours semaine, aucun soir, aucune fin de semaine. Grande ouverture d'esprit pour la conciliation travail famille. Notre mission est de travailler de façon intègre, de prendre le temps pour bien encadrer nos patients et d’être à l’écoute de leurs besoins.

Statut d'emploi : permanent

temps plein

jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-05-03

Communication

Nom de la personne à contacter : minville sandra (coordonatrice)

Moyen(s) de communication : téléphone : 418-725-7250 poste 7

courriel (courrier électronique) : sandra@centresantedentairerimouski.com

Précisions additionnelles : vous pouvez aussi parler avec Anik ou Marie-hélène si Sandra est absente. .