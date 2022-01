Adjoint(e) administratif(tive) recherché(e) !

Adjoint(e) administratif(tive)

Endroit : Bureau situé à Causapscal

Tu penses que tu ne possèdes pas les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine juridique ? BONNE NOUVELLE, nous offrons la formation sur place !!

Si tu as un bon français écrit et parlé et que tu aimes apprendre de nouvelles choses, cette offre d'emploi est pour toi !

Tâche et responsabilités

Procéder à la cueillette d'informations et à l'ouverture des dossiers;

Rédiger des contrats de vente, d'hypothèque, donation et cession, et de tout autre document connexe à un achat immobilier;

Procéder à toute vérification nécessaire à la rédaction des contrats;

Procéder à la préparation des reçus et des chèques en fidéicommis;

Soccuper de la facturation.

Salaire / Horaire

Salaire pouvant varier entre 19,00$ et 22,00$, selon l’expérience

Horaire peut être flexible – Conciliation travail-famille

Environ 30 à 35 heures / semaine – Temps plein

Envoie ton C.V. à l'adresse suivante : me.bureaumorin@notarius.net