La Société de diffusion de spectacles de Rimouski (Spect'Art Rimouski), gestionnaire de la Salle DESJARDINS-TELUS, sollicite des candidatures pour un mandat de 14 mois dans le cadre d'un remplacement d'un congé de maternité pour le poste suivant : ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

SOMMAIRE DU POSTE:

Sous l’autorité du directeur général et artistique, assiste ce dernier dans toutes ses fonctions de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles. Collabore avec la coordonnatrice aux communications pour différentes tâches de rédaction, conception et idéation. Le ou la titulaire effectue également diverses tâches de secrétariat et de réception.

EXIGENCES REQUISES :

Toute combinaison de formation collégiale ou universitaire et expérience jugée pertinente sera considérée;

Maîtrise fonctionnelle des outils collaboratifs Google, MS-Office et autres logiciels pertinents à la fonction;

Possède une excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une très bonne qualité rédactionnelle;

Connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Instagram);

Atout : Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop et Canva;

Démontre un intérêt marqué pour le milieu artistique et culturel.

QUALITÉS PERSONNELLES :

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de discernement, de diplomatie et de discrétion.

Posséder un très bon sens des responsabilités, de la planification et de l’organisation (gestion du temps, capacité de prioriser le travail).

Facilité à travailler en équipe.

Faire preuve de créativité et d’innovation.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Remplacement d’un congé de maternité de 14 mois (juin 2021 à juillet 2022 inclusivement);

37,5 heures par semaine;

Le salaire et les avantages sociaux selon les expériences et la politique de l’organisme;

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Si vous rencontrez les qualifications, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le lundi 5 avril 2021 16 h, à Monsieur Jacques Pineau, aux coordonnées suivantes: Spect'Art Rimouski, C.P. 710, Rimouski (Québec) G5L 7C7

spectart@spectart.com