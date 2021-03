AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS – SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous avez envie d’une carrière stimulante et de nouveaux défis au sein d’une organisation dynamique qui a le bien-être de ses collaborateurs à cœur? Vous souhaitez mettre vos compétences à profit et vous épanouir dans un milieu de travail stimulant? Vous rêvez d’avoir plus de temps pour vous, votre famille et vos loisirs grâce à un horaire de 35 heures 4 jours par semaine? De plus, vous disposerez de votre propre bureau et bénéficierez d’avantages sociaux très concurrentiels.

Devenir agent en assurance de dommages des particuliers à notre bureau de Rimouski, Matane, Carleton ou Gaspé c’est :

Exercer une profession extraordinaire en conseil client

D’être à l’écoute et au service de nos membres assurés

D’obtenir des formations enrichissantes dans le domaine

D’être entouré de professionnels qualifiés et disponibles pour votre développement

Exercer un métier original et stimulant

La mise en œuvre de vos aptitudes relationnelles

Donner son opinion sur les projets organisationnels

Vous ne possédez pas les compétences, mais avez de l'intérêt pour le domaine de l'assurance de dommages? Nous vous offrons la formation nécessaire à l'obtention de votre permis et vous serez rémunéré durant votre développement!

NE RATEZ PAS L’AVENTURE !

Faites parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 25 mars 2021 à Mme Maude Lavoie, Directrice – Capital humain et soutien aux opérations, par courriel à rh.estuaire@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.