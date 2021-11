Agent local d’accompagnement – MRC de Rimouski-Neigette

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est un organisme de planification et de concertation en matière de développement régional. Il agit au nom de ses membres, les MRC du Bas-Saint-Laurent, afin de faire rayonner la vision et le plan de développement de la région. Description

Sous la supervision de l’agent régional d’accompagnement et l’autorité de la direction adjointe au développement social, l’agent local soutient la concertation formée de partenaires et de citoyens d’un territoire de MRC dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

C'est par la mobilisation, la mise en place de processus collaboratifs, dans une perspective de développement du pouvoir d'agir et de soutien à la participation citoyenne que ces travaux sont réalisés en respect des forces, défis et volontés propres à chaque MRC.

Principales responsabilités

Accompagner l’Alliance pour la solidarité dans l’identification de sa gouvernance et de ses processus de concertation locaux;

l’Alliance pour la solidarité dans l’identification de sa gouvernance et de ses processus de concertation locaux; Collaborer avec les partenaires pour planifier , rédiger , analyser et mettre en œuvre le plan d’action local;

avec les partenaires pour , , et le plan d’action local; Organiser et animer des tables, des comités et des rencontres de travail;

et des tables, des comités et des rencontres de travail; Soutenir la mise en place de processus, de techniques et d’outils pour favoriser, faciliter et maintenir la participation citoyenne au sein de l’Alliance locale.

Qualifications requises

Expérience pertinente en accompagnement des communautés et en mobilisation.

Formation académique en sciences sociales ou administratives.

Maîtriser la suite Office (Word, Excel, PowerPoint).

Vouloir travailler avec l’environnement Google Chrome (Gmail, Drive, Agenda), et ce, dans une vision de travail collaboratif.

Avoir une voiture.

Compétences et aptitudes requises

Force en animation et approche consensuelle.

Forte capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Expérience en gestion de projets collectifs et de budgets par projet.

Sens politique, éthique professionnelle et diplomatie.

Être méthodique, avoir le souci du détail et de la qualité du travail.

Être polyvalent.

Maîtrise de la communication tant à l’oral qu’à l’écrit.

Conditions d’emploi

Nombre d'heures par semaine : 17,5 heures

Statut d'emploi : Temporaire. Fin de contrat le 15 juillet 2022.

Échelle salariale : Professionnel 1 entre 26,01$ et 31,09$/h

Lieu de travail : MRC de Rimouski-Neigette (télé-travail possible)

Avantages sociaux : Assurances collectives

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre intérêt pour le poste, par courriel, à l’adresse suivante secretariat@crdbsl.org , avant le 10 novembre 2021 à 16h.

Prendre note que nous communiquerons uniquement avec les candidates et les candidats qui auront été sélectionné.e.s pour une entrevue.