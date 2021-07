Agente / Agent de développement (collecte de dons) 2 postes permanents

Nous avons besoin de votre dynamisme, de votre capacité à développer des partenariats et de votre esprit d’équipe pour jouer un rôle prépondérant dans l’organisation et la coordination de démarches de financement de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Votre impact sera majeur puisque les dons que vous récolterez rendront possible une offre de service humaine et chaleureuse contribuant au mieux-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Responsabilités

Vous élaborerez et mettrez en oeuvre un plan d’action des activités et campagnes sous votre responsabilité;

Vous veillerez au développement, à la mise en oeuvre et à l’évaluation de stratégies pour susciter l’intérêt de donateurs existants et potentiels;

Vous identifierez des opportunités et en évaluerez le potentiel, vous développerez votre réseau et solliciterez la participation de différents groupes de personnes;

Vous rédigerez des lettres efficaces, élaborerez des scénarios d’appels mobilisateurs;

Vous effectuerez le suivi budgétaires des démarches de financement placées sous votre responsabilité;

Vous collaborerez au recrutement et à l’encadrement des bénévoles associés à la réalisation des activités et campagnes.

Profil

BAC ou DEC en administration, option marketing (une combinaison de formation et d’expérience pertinente et jugée équivalente sera considérée)

2 ans d’expérience dans un poste similaire

Maîtrise des outils de la suite Office (Word, Excel, Outlook)

Vous vous reconnaissez dans certaines de ces qualités que nous recherchons : service à la clientèle, capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation et flexibilité, capacité d’influence, sens de l’organisation et des responsabilités, communication orale et écrite, gestion budgétaire, autonomie et initiative, aptitude à développer et entretenir de bons partenariats

Conditions de travail

Il s’agit de postes permanents (2) de 35 h / sem. Ces postes sont situés à Rimouski. Votre rémunération sera déterminée par une échelle salariale. Nous offrons

ces avantages : activités sociales organisées par l'employeur, assurance collective, congés de maladie, congés mobiles, horaire flexible, possibilité de télétravail, programme de reconnaissance, reconnaissance des années de service, stationnement gratuit, 2 semaines de vacances dès la première année d'embauche.

Vous voulez faire du bien avec nous? Nous attendons votre cv et une lettre de présentation à l’adresse ci-dessous :

Poste « Agente / Agent de développement »

Josée Fortin, dir. du financement

Association du cancer de l’Est du Québec

151, rue Saint-Louis, case postale 4151

Rimouski (Québec) G5L 0A4

meberube@aceq.org

Le besoin est immédiat. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Pour les détails : aceq.org/emploi