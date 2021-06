Le Ludovick Traiteur prépare sa prochaine saison scolaire et est à la recherche d'aide cuisiniers, de chef cuisiner et d'un livreur pour le mistral de Mont-Joli et pour les écoles de Rimouski.

Travaille du lundi au vendredi selon les horaires scolaires.

Congé au temps des Fêtes, à la relâche et l'été.

Salaire concurrentiel

Temps plein

Vous avez envie de relever le défi?

Faite parvenir votre curriculum vitea au kevenlebelgestion@gmail.com