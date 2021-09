APPRENTI-MÉCANICIEN RECHERCHÉ

Jeune équipe dynamique recherche un apprenti-mécanicien qui saura grandir avec nous !



Tu veux faire partie de la réussite d'une belle équipe en pleine croissance !?



Tu seras épaulé par des techniciens d'expérience, encadré par une direction reconnaissante, outillé à la fine pointe de la technologie et nourri par de nouveaux défis au quotidien.



SI tu as envie de t'épanouir dans ton travail, de réaliser de beaux projets et avoir un avenir prometteur, nous avons une place pour toi !



Une connaissance des logiciels de diagnostique tels que Mitchell, Alldata et Identifix est un atout.



Salaire compétitif et plusieurs avantages sociaux disponibles.