Assistant au service

LA COOP PURDEL, coopérative employant près de 325 personnes, est à la recherche d’une ou d’un candidat (e) afin de combler un poste de commis aux pièces pour sa succursale New Holland de Rimouski:

Sous l’autorité du gérant de service, vous vous assurerez du suivi des dossiers et de compléter des rapports précis et complets se rapportant au fonctionnement du service après-vente. De plus, vous devrez faire le suivi des garanties pour l’établissement.

Vous aurez entre autres à :

Assurer un service à la clientèle courtois et dynamique

Commercialiser les services après-vente par l’entremise de la publicité, d’affiches publicitaires ou encore du contact personnel

Promouvoir les garanties prolongées et répondre aux questions s’y rapportant

Assister le gérant de service dans la préparation des réclamations de garantie

Fournir un aperçu préliminaire de toutes les factures avant le traitement final

Effectuer le télémarketing

Effectuer toute autre tâche connexe.

Profil recherché :

DEP mécanique agricole ou diesel ou toute autre formation et expérience équivalente

Connaissances de l'anglais

Expérience au service à la clientèle

Débrouillardise, autonomie

Ce défi vous intéresse et vous croyez correspondre au profil? Vous désirez joindre les rangs d’une organisation en pleine croissance, offrant des défis intéressants, un milieu de travail stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux ? Faites parvenir votre candidature à l’attention de :

Madame Ariane Parent, CRHA

Conseillère en ressources humaines, La Coop Purdel

155, Louis-Joseph-Plante, Rimouski (Québec) G0L 1B0

Courriel : carriere@purdel.qc.ca

Site web : www.purdel.qc.ca

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.