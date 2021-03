Tu as à cœur le service à la clientèle? Tu veux laisser ta marque dans l’expérience-client au Brunet Matane?

Des postes temps plein dans différents départements sont à combler :

assistant-technique en pharmacie

commis-livreur

chef-cosméticienne

commis.

Nous pourrons surement t’offrir un emploi qui conviendra à tes ambitions.

Nous sommes à la recherche de talent. En plus du savoir-faire, nous sommes sensibles au savoir-être.

En ces temps de chamboulements, pense à toi et offre-toi l’emploi qui te permettra de t’accomplir et d’évoluer dans un milieu où règne l’entraide et le support!

Passe voir Isabelle ou Élise ou envoie tes coordonnées au irouleau@brunet.ca

Joins-toi à l’équipe du Brunet Matane sans tarder!



750, ave du Phare Ouest

Matane QC G4W 3W8

418-566-6050