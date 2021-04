Assitant-libraire

Principales fonctions

La personne sélectionnée aura comme principale fonction d’assister la propriétaire-gérante dans l’accomplissement des tâches quotidiennes liées à la librairie-boutique: gestion d’inventaire (entrées en inventaire et retours), service à la clientèle (caisse, conseils aux clients, recherches et commandes personnalisées), gestion documentaire et entretien des installations.

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études : Collégial (DEC), Lié à l'emploi

Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout

Description des compétences : Bonnes connaissances générales, intérêt marqué pour le domaine du livre, intérêt pour les jeux de société et les jouets, maîtrise des outils informatiques de base, maîtrise du doigté (clavier), bonne forme physique, entregent, curiosité, rigueur, efficacité et sens des responsabilités.

Poste permanent, temps plein de jour



Salaire offert : 16,00$ - de l'heure



Conditions diverses : Entre 25 et 35 heures semaines. Formation personnalisée payée et possibilités d'avancement en fonction du rendement.

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-05-12

Communication

Nom de la personne à contacter : Virginie Beaudin-Houle

Moyen(s) de communication en personne : 7-81 des Forges, Amqui par courriel. tchequeca@gmail.com

Précisions additionnelles : Candidature en personne du mardi au vendredi de 10h à 18h. Lettre de présentation fortement recommandée.

Date limite pour postuler: 30 avril