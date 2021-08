Aviseur(e)

Lieu de travail : 178, avenue Léonidas Sud, Rimouski

Principales fonctions et responsabilités

Accueillir les clients chaleureusement dès leur arrivée et obtenir de l’information au sujet de leur véhicule

Expliquer aux clients la nature des travaux exécutés et tous les coûts afférents

Maintenir des normes élevées de satisfaction de la clientèle

Fixer les rendez-vous pour les services d’entretien

Obtenir des renseignements au sujet des clients et de leur véhicule avant leur arrivée à la concession

Inscrire avec exactitude les problèmes relatifs au véhicule du client sur le bon de réparation

Faire la répartition des tâches au technicien

Préparer un devis détaillé et exact du coût de la main-d’oeuvre et des pièces

Fixer le délai d’exécution

Obtenir la signature du client sur le bon de réparation et lui remettre un exemplaire

Vérifier l’étendue de la couverture de la garantie sur le véhicule à réparer avant d’entreprendre les travaux

Examiner les bons de réparation en vue de s’assurer que le travail est terminé et que les réparations additionnelles et l’autorisation sont inscrits

Fermer le bon de réparation selon les normes et faire les réclamations

Être actif dans le cadre du processus de contrôle de la qualité en vue d’éviter les retours à l’atelier

Opportunité de

Profiter de rabais exclusifs sur toutes nos marques

Joindre une équipe dynamique et passionnée de sports et de plein air

Bénéficier d’une gamme d’avantage sociaux compétitifs, dont un REER et des assurances collectives

Contribuer au succès d’une entreprise locale

Profil

Un bon sens de l’organisation et de planification

Aptitude à effectuer plusieurs tâches à la fois de façon indépendante ou sous la supervision de la direction

Capacité à traiter l’information rapidement dans des délais serrés

Ce poste requiert une personne méthodique, très allumée et organisée

Niveau d’étude : Secondaire terminé, DEP

Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 ans d’expérience et plus

Langues parlées et écrites : Français et anglais

Salaire offert : À discuter

Nombre d’heures par semaine : 40 hres

Statut de l’emploi : Permanent, temps plein, de jour – du lundi au vendredi

Date prévue d’entrée en fonction : dès maintenant

Personne à contacter

Philippe Hallé, Directeur et copropriétaire

En personne ou par courriel : philippehalle@andrehalle.com