Bélanger paysagiste d’Amqui a plusieurs postes à combler.

Bélanger paysagiste d’Amqui est la recherche :

D'un chauffeur de classe 3. Il s’agit d’un poste saisonnier, du mois de mai au mois d’octobre. Vous devrez vous chargez de la livraison des matériaux sur les chantiers de travail, de déplacer diverses machineries et plus encore.

D’un journalier en aménagement paysager. Il s’agit d’un poste saisonnier du mois de mai au mois d’octobre à temps pleins.

Bélanger centre jardin d’Amqui est la recherche :

d’un ou d’un commis aux serres. Il s’agit d’un poste saisonnier du mois d’avril au mois de juin à temps plein ou temps partiel, selon vos envies et vos disponibilités.

Bélanger centre jardin, paysagiste et fleuriste est la recherche :

D’un ou d’une adjointe administrative pour combler son équipe. Il s’agit d’un poste temps plein de 40h par semaine avec la possibilité d’alléger les heures de travail durant la saison de l’hiver.

En plus de vous offrir la formation en continue, nous vous offrons plein d’avantages comme un escompte employé sur nos produits et l’accès au REER et assurances collective.

Si vous avez envie de faire partie de notre belle équipe familiale, faites parvenir votre cv à cbelanger@belangerpaysagiste.com ou contacter Camille au 418-631-5583.