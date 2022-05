Bradken recherche un Formateur SST

IDENTIFICATION DU POSTE:

Titre : Formateur SST Relève du poste de : Coordonnatrice SST

Service : Santé et sécurité Catégorie du poste : Cadre



RAISON D’ÊTRE DU POSTE: Le ou la titulaire du poste est responsable de la formation santé et sécurité pour l’usine de Mont-Joli ainsi que de coordonner certaines activités relié à la santé et sécurité au travail.



RESPONSABILITÉS CLÉS:

Assumer la gestion de la formation SST et coordonner certaines activités reliées à la santé et sécurité au travail

• Monter, planifier et animer des activités de formation SST

• Compiler et assurer un suivi des formations SST

• Effectuer des analyses de risques sur des tâches et machines

• Établir des procédures de travail en fonction des analyses de risques

• Avec l’aide de spécialistes, analyser l’environnement de travail

• Gérer le SIMDUT

• Communiquer efficacement avec les intervenants à l’interne

• Produire et afficher les statistiques SST

• Promouvoir les activités de prévention

• Tout autre tâche connexe



COMPÉTENCES LIÉES AU POSTE:

• Facilité et aisance à communiquer à tous les niveaux hiérarchiques

• Tact, diplomatie et autonomie

• Capacité à travailler sous pression

• Sens de l’organisation et de la planification

• Excellent maîtrise du français parlé et écrit

• Anglais fonctionnel, parlé et écrit

• Maîtrise de l’environnement Microsoft Office et des outils informatiques



FORMATION REQUISE ET TITRE PROFESSIONNEL:

• DEC OU BAC en gestion des ressources humaines ou relations industrielles

• Formation complémentaire en santé et sécurité du travail (atout)

• 2 à 3 ans d’expérience pertinente

• Expérience en milieu industriel syndiqué

Faites parvenir votre C.V à rh@bradken.com