Bradken recherche un inspecteur qualité !

IDENTIFICATION DU POSTE :

Titre : Inspecteur qualité

Relève du poste de : Coordonnateur

Qualité

Service : Assurance Qualité

Catégorie du poste : Cadre

RAISON D’ÊTRE DU POSTE : Le ou la titulaire du poste s’assure de réaliser les différentes inspections nécessaires tout en respectant les priorités à l’empaquetage et en tenant compte des objectifs à respecter pour la qualité.

RESPONSABILITÉS CLÉS :

• Procéder à l’inspection des pièces en s’assurant de la conformité dimensionnelle et des exigences des clients

• Déceler les non-conformités sur les pièces et les enregistrer

• Faire le suivi des pièces en quarantaine

• Faire le suivi des pièces test

• Faire le suivi des réparations des non-conformes

• Inspecter les pièces test, lorsque c’est requis

• Réaliser des inspections aux particules magnétiques.

• Mesurer le poids des pièces tel que requis par les exigences internes ou du client.

• Soulever des actions correctives au besoin

• Faire le suivi des actions correctives

• Travailler en collaboration avec le contremaitre à l’empaquetage afin de connaitre les priorités

• Émettre des directives techniques aux employés du département des meules et de l’empaquetage

• Effectuer les travaux administratifs requis par la fonction

• Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES LIÉES AU POSTE :

• Facilité à communiquer et à émettre des directives claires

• Habilité en lecture de plan et contrôle qualité

• Capacité à travailler sous pression et atteindre les objectifs fixés

• Sens de l’organisation et de la planification

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit

• Maîtrise de l’environnement Microsoft Office et des outils informatiques

FORMATION REQUISE ET TITRE PROFESSIONNEL :

• DEC en génie mécanique, industriel ou métallurgique ou expérience pertinente

Faites parvenir votre C.V à rh@bradken.com