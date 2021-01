Nom de l’entreprise : Yvan Perreault et fils inc.

Où : Mont-Joli

Postes à comblés : Camionneurs distribution et longue distance

Exigence : détenir un permis de classe 1

Personne à contacter : Audréane Brillant par téléphone (418-775-7743 poste 241), courriel (rh@yperreault.ca) en personne.

Description de l’entreprise : Riche de 60 ans d’expérience, Yvan Perreault fait preuve d’un savoir-faire reconnu sur le marché de la distribution alimentaire et des transports réfrigérés. Nous avons à cœur de livrer des produits de qualité en temps et en heure.

Depuis sa création en 1956, Yvan Perreault a toujours pu s’appuyer sur son patrimoine familial pour transmettre son expertise de génération en génération. C’est aujourd’hui une deuxième génération, composée de six enfants, qui est à la tête de l’entreprise familiale.

La mission de l’entreprise est de permettre aux consommateurs, quel que soit le canal de distribution choisi, d’avoir accès à une large gamme de produits alimentaires frais et conformes à leurs attentes en termes de qualité, conditionnement et quantité.

Le service clientèle haut de gamme, personnalisé et guidé par un sentiment familial et humain,

fait partie de notre identité. (https://yperreault.ca/a-propos/)