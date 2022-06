Centre Préscolaire Bilingue de Rimouski embauche !

Éducateur(trice) à la petite enfance (3-4 ans)

Et si une opportunité te permettait de te réaliser à travers ta passion pour l’éducation à l’enfance tout en initiant les petits à l’anglais ?

Tu te décris comme une personne dynamique, autonome et qui démontre un grand sens des responsabilités? Habile communicateur(trice), tu es reconnu pour être une personne chaleureuse qui priorise le travail d’équipe ? Si tu adores travailler avec les enfants et que tu recherches à joindre un milieu de travail qui aura ton bonheur à tous les jours au top de sa liste de priorité poursuit ta lecture! Notre client, le Centre préscolaire bilingue de Rimouski, est à la recherche d’un(e) éducateur(trice) à la petite enfance pour un groupe de 3-4 ans.

Les sources de bonheur

Un poste permanent avec un horaire entre 32h et 40h par semaine, oui oui, nous t’offrons la possibilité d’un poste temps partiel ou temps plein ! Ce qui implique des semaines de 4 ou 5 jours sur un horaire de 8h à 16h45 !

Un accompagnement plus que complet pour ton emménagement dans la belle région de Rimouski ! Si tu attendais ton signe pour faire le grand ‘’move’’ LE VOICI ! "#$%

Tu as l’impression que tu ne détiens pas toutes les formations pour bien exercer cette profession ? Pas de soucis ! On s’engage à te soutenir dans les démarches de reconnaissances et d’équivalence des diplômes et qualifications !

HUIT semaines de vacances durant ton année ! oui oui, tu as bien lu, on ne se contente pas du minimum ici! !"#$% Ça veut dire : un long congé durant le temps des fêtes pour profiter du temps avec tes proches, 1 semaine de relâche durant le mois de mars ET 5 semaines durant l’été pour profiter du beau temps !

Plus de temps pour relaxer le matin parce qu’on te fournit tout tes dîners lors des journées de travail, et même la possibilité d’en rapporter à la maison… ce qui veut dire plus de temps pour relaxer aussi le soir !

Rejoindre un milieu de travail à l’atmosphère valorisant le travail d’équipe et l’entraide où on ne néglige surtout pas la conciliation travail-vie personnelle

Un bref topo

Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants

Assurer la mise en application d’un programme éducatif visant le développement global des enfants

Planifier et mettre en action des activités éducatives pour les enfants

Procéder à l’évaluation des phases de développement de chacun des enfants

Assurer une communication et une relation de collaboration avec les parents

Participer activement aux réunions du personnel

Assurer la responsabilité de maintenir son local propre et rangé afin d’offrir un environnement sécuritaire pour tous

Les petits plus

Expérience dans le domaine de l'éducation à la petite enfance ou dans un domaine connexe

Savoir se débrouiller en anglais

Pour postuler :

Contactez Vanessa Element au (581) 801-0047 ou velement@elementrh.ca