Centre Préscolaire Bilingue de Rimouski embauche !

Éducateur(trice) de support

Et si une opportunité te permettait de devenir le ou la collègue dont on ne peut plus se passer ?

Tu es reconnu pour ta grande autonomie, ta polyvalence ainsi que ta rigueur exemplaire ? Tu es à la recherche d’un défi te permettant de détenir des responsabilités tout en conservant ce contact que tu aimes tant avec les enfants au quotidien ? Si tu aimes que les journées passent vite et exécutes des tâches diversifiées, notre client le Centre préscolaire bilingue de Rimouski, a une place pour toi dans son équipe !



Les sources de bonheur

Un poste permanent avec un horaire entre 25h et 32h par semaine, oui oui, tu as le choix entre des semaines de 3 ou de 4 jours avec une tonne de flexibilité selon tes besoins !

Tu attendais le bon moment pour venir t’installer dans notre belle région ? C’est LE moment, nous t’offrons un accompagnement et personnalisé pour simplifier ton emménagement ! Bienvenue chez nous !

Tu as l’impression que tu ne détiens pas toutes les formations pour bien exercer cette profession ? Pas de soucis ! On s’engage à te soutenir dans les démarches de reconnaissances et d’équivalence des diplômes et qualifications !

Un long congé durant le temps des fêtes pour profiter du temps avec tes proches, une semaine de relâche durant le mois de mars ET 5 semaines durant l’été pour profiter du beau temps ! Oui oui, ton calcul est bon : HUIT semaines de vacances durant ton année !

Fini les casse-têtes pour faire tes lunchs chaque matin, parce qu’on s’assure de te fournir tous tes dîners lors des journées de travail!

Rejoindre un milieu de travail à l’atmosphère valorisant le travail d’équipe et l’entraide où on ne néglige surtout pas la conciliation travail-vie personnelle

Bref topo

Prendre en charge le déroulement des activités de la routine et assurer la sécurité des enfants lors d’absences d’éducatrices

Lorsque nécessaire assurer une communication harmonieuse et complète d’événements significatifs de la journée de l’enfant à son parent (si applicable).

Contribuer dans le processus de préparation d'activités/ateliers éducatifs

Assurer le soutien des éducatrices dans le déroulement d'activités/ateliers éducatifs de plus grande envergure

Collaborer avec l’éducatrice lorsqu’un enfant ou un groupe d’enfant se désorganise(nt)

Collaborer à maintenir l’espace de rangement commun intérieur et extérieur propre, classé et ordonné

Assurer un rôle de collaborateur dans le processus d’évaluation de développement de l’enfant

Exécuter des auto-inspections des normes du MFA et corriger les manquements

Prendre en charge divers processus pour assurer la continuité de ceux-ci

Assurer la gestion de l’inventaire de matériels du centre

Un petit plus :

Expérience et/ou une formation dans le domaine de l’éducation à la petite enfance ou un domaine connexe

Pour postuler :

Contactez Vanessa Element au (581) 801-0047 ou velement@elementrh.ca