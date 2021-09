Chargé(e) de projet en développement et concertation alimentaire

Le (la) chargé Chargé(e) soutien le développement et la mise en œuvre des initiatives en alimentation sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Encourage et appui les collectivités, communautés, organisations ou municipalités à développer et promouvoir la mise en place de projets, d’actions ou initiatives locales favorisant l’autonomie alimentaire.

TÂCHES :

Favoriser l’accessibilité aux aliments sur tout le territoire favorisant l’autonomie alimentaire.

Réaliser une consultation auprès des personnes vivant des contraintes financières afin de trouver des solutions pour un meilleur accès à des aliments.

Coordonner la mise en œuvre du projet des arbres fruitiers pour toutes les municipalités.

Réaliser un portrait de l’offre alimentaire sur le territoire.

Déployer des ateliers culinaires pour tous dans les municipalités dévitalisées.

Évaluer l’implantation de nouveaux frigos libre-service.

Évaluer la possibilité d’un projet concerté pour le transport des paniers alimentaires sur tout le territoire.

Bonifier la concertation en alimentation.

Agit comme agent mobilisateur et suscite l’engagement des partenaires.

Travaille avec les organismes partenaires favorisant la concertation en alimentation.

QUALITÉS RECHERCHÉES :

Avoir un profil de développeur et être orienté vers la réalisation de projets.

Faire preuve d’initiative, de leadership et d’une bonne capacité d’adaptation aux imprévus.

Avoir le sens de l’organisation et la capacité de gérer des priorités.

Être passionné, structuré et orienté vers les solutions.

Être curieux, savoir écouter et communiquer.

Être autonome et contribuer à l’atteinte des objectifs collectifs de l’équipe.

EXIGENCES :

Deux années d’expérience en concertation et mobilisation.

Maitriser le français parler et écrit.

Maitriser l’environnement Office.

CONDITIONS :

Poste temporaire, 28 heures par semaine

Salaire, 25$ / heure

40 semaines par année (2 ans) possibilité de prolongation selon le financement.

COMMENT POSTULER :

Votre curriculum vitae devra être accompagné d’une lettre de présentation expliquant brièvement les raisons pour lesquelles ce défi vous intéresse.

Veuillez transmettre votre candidature au plus tard le 8 octobre 2021 à : moissonvallee@globetrotter.net

Moisson Vallée remercie à l’avance toutes les personnes pour leur manifestation d’intérêt. Seules celles dont la candidature aura été retenue seront contactées.