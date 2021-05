CHARGÉ(E)S DE PROJETS - BIOLOGIE / ÉCOLOGIE / FORESTERIE

Vous êtes passionné(e) par l’environnement, vous aimez les défis et vous souhaitez rejoindre une entreprise à échelle humaine? Joignez-vous à notre équipe!

Depuis 20 ans, Activa Environnement figure parmi les plus importantes firmes de services-conseils en environnement au Québec. L’entreprise offre une gamme complète de services environnementaux dans les secteurs industriel et commercial, de l’énergie, des infrastructures et des ressources naturelles.

RESPONSABILITÉS

En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, vous aurez à prendre en charge ou à participer à la préparation de demandes d’autorisation, à la réalisation d'études environnementales et à la réalisation de campagnes terrain bde projets divers (sites industriels, travaux routiers et civils, parcs éoliens, etc.).

PROFIL

Vous détenez un baccalauréat en biologie, écologie, génie forestier ou autre domaine connexe. Un minimum de deux à quatre ans d'expérience pertinente est requis.

COMPÉTENCES

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre capacité d’analyse, votre rigueur, votre polyvalence et votre leadership. Vous détenez d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations avec la clientèle. De bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de la géomatique sont des atouts.

CONDITIONS DE TRAVAIL

48 000 $ à 78 000 $/an. Poste permanent à temps plein (35 à 40 h/semaine). Gamme complète d'avantages sociaux (horaire flexible, assurance collective, programme d'épargne-retraite, programme de formation continue, remboursement des frais pour l'utilisation des transports collectifs et pour les activités sportives, etc.). Environnement de travail stimulant et dynamique.

LIEU DE TRAVAIL

À notre bureau de Rimouski ou en télétravail (ailleurs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent).

Faites parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation incluant le titre exact du poste en objet adressée à monsieur Jean-François Hudon, directeur général, avant jeudi le 10 juin 2021 à l'adresse suivante : recrutement@activaenviro.ca.