Vous rêvez de travailler dans un environnement où il fait toujours beau et chaud ?

Nous avons le poste qui vous conviendra ! Nous sommes à la recherche d’une personne talentueuse plus précisément un(e) chauffeur / chauffeuse pour la prochaine saison. Les semaines de travail sont de 45 à 50 heures. Il s’agit d’un poste temps plein.

La personne doit être disponible pour travailler de jour et de fin de semaine (à l’occasion).

Votre DÉFI : Se faire du « fun » en travaillant avec une équipe passionnée durant l’été !

Vos TÂCHES : Conduire le camion (tonne) pour livrer différente marchandise sur les chantiers résidentiels ou commerciales.

Les COMPÉTENCES requises : Ponctualité, débrouillardise, capacité de travail en équipe, capacité de fournier un effort physique et automne. DOIT détenir un permis de classe 1 ou 3.

AVANTAGES offerts :

Possibilité de REER collectif,

Plusieurs activités sociales durant l’année,

Escompte sur les prix de nos produits,

Formation continue sur le terrain,

Possibilité d’hébergement et la chance de travailler dans un décor unique !

Vous voulez travailler dans une ambiance chaleureuse, familiale, humaine et passionnante? Ne cherchez plus et postulez dès maintenant !

Pour CONTACT : Serge Bélanger 418-629-7345 / Manon Valcourt 418-629-4673 ou Camille Bélanger 418-629-4673 ou 418-631-5583

En personne : 175 boul. St-Benoît Est, Amqui, G5J 2C2 ou visitez notre site web.