ConceptMat, une entreprise dans le domaine de la construction est à la recherche d’un(e) chef d’équipe de production.

Principales fonctions

Du côté de la supervision de la production :

Superviser entre 5 à 10 employés de l’usine du côté de la production. Être la personne-ressource pour les employés pour donner la formation, parce que nous voulons que les employés sachent que tu es présent(e) et disponible pour montrer ton savoir dans ce domaine qui te passionne. Tu seras responsable de recevoir les plans du technicien et de valider si le tout est conforme afin de le répartir par la suite à l’équipe. Tu n’as jamais lu de plan? Pas de souci, nous te donnerons une formation! Tu auras à effectuer la logistique entourant la gestion des stocks et la gestion du personnel afin de déterminer qui fait quoi, et ce durant un moment de la journée en collaboration avec l’estimateur en chef. Tu auras aussi un rôle important en t’impliquant pour tenir et mettre à jour les calendriers de production, établir des rapports de productions des projets, effectuer des suivis de commandes.

Du côté de la supervision du matériel:

Lorsque la marchandise arrivera, tu devras t’assurer de la réception de la marchandise et d’assurer un contrôle qualité, parce que nous voulons des matériaux en excellent état pour nos clients. Veiller à l’entretien du matériel ainsi que valider la disponibilité des outils et de la machinerie.

Tu es une personne rassembleuse;

Tu te dis toujours qu’on va trouver solution;

Tu as du leadership;

Tu as de la facilité à communiquer;

Tu as une bonne capacité d’organisation et de logistique;

Tu as le souci du détail et tu aimes que le travail soit bien fait.

Exigences :

Expérience en construction ou domaine pertinent (logistique);

Expériences pertinentes à un poste similaire.

Tu aimes apprendre et t’impliquer

Conditions de travail :

Poste permanent à temps plein (40 heures semaine) 9 à 12 mois par année, bienvenue à la stabilité d’emploi;

Ton horaire sera du lundi au vendredi midi;

Tu auras droit à une semaine de congé, soit la dernière semaine de la construction parce que toi aussi tu as le droit à de petites vacances durant l’été.

Faites parvenir votre candidature à :

Pascal Fournier

ConceptMat

45 Durette, C.P.307, Matane (QC), G4W 3N2

418-562-4973, poste 8415

pascal@conceptmat.com