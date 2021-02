Commis à la livraison

Le Groupe D’Astous est le spécialiste du recouvrement de plancher, de la peinture, des appareils de plomberie et de la décoration dans l’Est-du-Québec et vous offre maintenant 5 points de vente pour mieux vous servir soit à Rimouski (2), Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Gaspé. Il s’agit de plus de 150 employés principalement dans la vente au détail et la pose autant pour le secteur résidentiel que commercial.

Principales responsabilités :

- Effectuer la livraison et la manutention des produits;

- Aide à la réception de la marchandise;

- Effectuer diverses tâches d’entretien.

Compétences et profil recherché :

- Être en mesure de travailler en équipe;

- Être autonome et assidu;

- Être courtois et axé sur le service à la clientèle;

- Posséder un permis de conduire valide de classe 5;

- Avoir la capacité de soulever des charges lourdes.

Rémunération :

- Taux horaire / salaire annuel : À discuter selon l’expérience.

Horaire de travail :

- Temps plein ou temps partiel

Faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 22 février 2021 chez Beaulieu Décor

À l’attention de Kristina D’Astous , kristina.dastous@beaulieudecor.com

Seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.