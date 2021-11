Conseiller aux ventes

NOTRE VISION ET NOS VALEURS

L’équipe Fene-Tech se surpasse pour ses clients et contribue à construire un environnement de travail sain et valorisant pour tous.

Attitude positive ; entraide ; respect ; communication ; plaisir.

SOMMAIRE DES FONCTIONS

Relevant directement du directeur des ventes a pour fonctions principales le conseiller (ère) aux ventes locales prend part activement à l’ensemble des activités de vente aux clients locaux, dans un environnement de travail d’équipe. À ce titre, il effectue donc l’accueil de la clientèle locale, la préparation de soumissions, la commande du matériel nécessaire aux commandes et prendre les demandes de services après-vente, tout en respectant les délais prévus et les plus hauts standards de qualité.

CONDITIONS

Statut permanent, poste de jour 40 h/semaine horaire de travail lundi au jeudi 7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h, vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 15 h ;

Salaire concurrentiel au marché et bonification ventes locales;

Régime d’assurance collective, régime de retraite;

Activités sociales;

Formation en entreprise ;

Possibilité d’avancement dans l’entreprise.

RESPONSABILITÉS

Accueillir la clientèle locale ;

Élaborer les soumissions des clients à partir du Logiciel « Vizco »;

Commander le matériel nécessaire à la production des commandes clients;

Finaliser les commandes en vue de la production;

Prendre les demandes de service des clients et les redistribuées au responsable du service après-vente;

Participer activement aux réunions de ventes en proposant des solutions;

Promouvoir les valeurs de l’entreprise;

Toutes autres tâches complémentaires.

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme d’études secondaires ou toute combinaison d’expérience pertinente ;

Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience dans la vente ou toute combinaison de scolarité et d’expérience pertinente ;

Maîtrise du français (niveau avancé parlé et écrit)

Excellent sens de l’observation et un bon jugement ;

Faire preuve d’initiative et de minutie ;

Maîtrise de l’informatique ;

Capacité de travailler sous pression ;

Excellente capacité d’apprentissage ;

Excellent sens de la rigueur et de professionnalisme ;

DESCRIPTIONS DES COMPÉTENCES

Excellent communicateur ;

Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;

Habileté en relations interpersonnelles : contact client, politesse et respect ;

Assiduité et respect des échéanciers ;

Être confortable avec un environnement informatisé et avoir une facilité d’adaptation à de nouveaux logiciels.

Faites parvenir votre candidature à :

Julie Lessard

jlessard@fene-tech.com

264, boul. Saint-Benoît Est

Amqui (Québec)

G5J 2C5

Téléphone : 418-629-4675 #104

Télécopieur : 418-629-3982