Tu es passionné par les ventes? Enfant, ton kiosque de limonade était le plus lucratif du quartier!

Être avec la clientèle aînée, riche en histoires et expérience, avoir du temps pour partager leur quotidien, des sourires et des fous rires. C’est ce que nous t’offrons dans l’un de nos complexes chez Groupe Sélection, une fière entreprise québécoise.

Viens te joindre à une équipe humaine où le résident est au coeur de notre quotidien et où la sécurité est une priorité pour nos résidents et nos collègues de travail.

Chez nous, tu pourras tisser des liens, qui vont bien au-delà de ton quart de travail. Ici, on crée une atmosphère de famille !

Ton quotidien chez nous, c’est :

D’être notre ambassadeur autant pour les futurs résidents que pour nos résidents actuels;

Solliciter et attirer des nouveaux résidents;

Fidéliser nos résidents en développant une relation étroite avec eux;

Favoriser une expérience résident centrée sur leurs besoins;

D’ouvrir ta porte aux familles et aux résidents pour leur offrir une tranquillité d’esprit et un quotidien leur permettant de vivre leur passion et de participer à des activités sociales;

Faire rayonner dans votre communauté le milieu de vie que nous offrons aux aînés.

Une journée type comme conseiller en location chez Groupe Sélection, ce n’est pas compliqué :

Tu

Échangeras avec les résidents afin de t’assurer de leur bonheur;

Communiqueras et coordonneras l’arrivée des nouveaux résidents avec tes collègues;

Auras comme meilleur ami ton système de gestion de baux (OPEN);

Vibras par l’atteinte de tes objectifs ciblés par des indicateurs de performances;

Auras à t’adapter aux imprévus quotidiennement;

Pourras bénéficier, selon ton statut d’emploi, d’une assurance médicaments de base payée à 100% par Groupe Sélection;

Accès à des consultations médicales gratuites par le biais de notre programme télémédecine offert aux employés permanents

Recevras un salaire de base avec une prime à la signature des baux en plus d’avoir la possibilité d’aller chercher une bonification annuelle;

Pourras déguster tes plats cuisinés pour des « pinottes » (peu de sous).

Ce n’est pas pour nous vanter mais chez nous, c’est beau et prestigieux.

Ça y est? Tu veux travailler chez nous?

Pour toi, apposer ton autographe sur un bail fait monter l’adrénaline dans tes veines!

Tu es passé maître dans l’art de réfuter les objections!

Le changement te stimule afin de mettre de l’avant ta créativité et ton côté innovateur!

Tu te démarques par ton écoute active et ton souci du détail et nos résidents pourront en bénéficier afin que leurs besoins soient considérés.

Tu es à l’affût des nouveautés, du marché, de la compétition, des nouvelles pratiques, c’est TOI qu’il nous faut!

Nous avons piqué ta curiosité? Il est temps de nous envoyer ta candidature!

Envoie-nous ta candidature à emarier@groupeselection.com