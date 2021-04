Remplacement indéterminé, poste en semaine de jour, temps plein,

Les Cliniques Sylvain Trudel s’engagent à offrir des services de santé basés sur les meilleures pratiques. Notre organisation innove et propose des solutions et des traitements adaptés et efficaces, répondant aux besoins changeants des personnes. C’est en contribuant à l’atteinte de cette mission que le/la conseiller/ère à la clientèle et adjoint-e aux thérapeutes fait la différence auprès de notre clientèle. Relevant de la directrice clinique, il/elle assure un service à la clientèle de qualité et selon les standards mis en place par les Cliniques Sylvain Trudel afin de préserver le professionnalisme et l’image de marque ainsi que de contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise.

Principales responsabilités :

Assurer le service à la clientèle selon la procédure administrative en place

Apporter un support aux professionnels

Effectuer des tâches administratives selon la procédure administrative

Assurer le bon fonctionnement de la clinique et l'entretien des lieux

Profil recherché :

Passionné-e pour le service à la clientèle

Avoir une excellente capacité d'écoute

Habilités en communication orale et écrite

Faire preuve d’empathie

Entregent

Leadership et travail d’équipe

DEP vente-conseil ou secrétariat - 3 ans expérience service à la clientèle

Envoyez votre candidature à dechamplain.melina@sylvaintrudel.com

Consultez notre section carrière au www.sylvaintrudel.com/carrières