A.L.E.S.E. « Abattons les échelons sociaux-économiques » qui regroupe la Ressourcerie de la Matapédia et l’Association pour la Défense des Droits Sociaux de La Matapédia (ADDSM) est un organisme œuvrant sur le territoire de la MRC de la Matapédia et les environs. Elle rejoint l’ensemble de la population sur le réemploi de biens et les différents enjeux sociaux.

Sous l’autorité de la direction général d’A.L.È.S.E., le conseiller(ère) en défense des droits aura comme tâches et responsabilités de :

Description des tâches

Veiller au développement et au respect de la mission et du plan d’action de l’ADDSM.

Assurer la réalisation des activités de vie associative.

Appuyer la réalisation des activités de mobilisation, d’éducation populaire, action politique non-partisane.

Appuyer le service d’accueil et d’informations à la population.

Toutes autres tâches connexes visant au bon fonctionnement de l’ADDSM.

Profil recherché

Formation dans un domaine pertinent (secrétariat, droit, comptabilité).

Expérience de travail en relation d’aide ou toute autre expérience pertinente.

Esprit d’initiative, sens de l’organisation et autonomie.

Capacité d’écoute et d’empathie.

Capacité à travailler en équipe.

Capacité de résolution de problèmes et de conflits.

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.

Bonne maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral.

Bonne capacité de communication et de vulgarisation.

Polyvalence, bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et d’esprit d’initiative.

Pouvoir se déplacer sur et hors territoire à l’occasion.

Expérience en animation et en mobilisation serait un atout.

Conditions de travail

Poste permanent à temps plein (30 h/sem.)

Lieu de travail : MRC de La Matapédia

Salaire à discuter

Entrée en fonction prévue le 8 mars 2021

Pour poser votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae avec votre lettre de présentation, avant le vendredi 26 février 2021 à 17 h à l’adresse courriel suivante : alese@globetrotter.net