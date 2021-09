Conseiller ou conseillère en vente

Le Groupe D’Astous est le spécialiste du recouvrement de plancher, de la peinture, des appareils de plomberie et de la décoration dans l’Est-du-Québec et vous offre maintenant 5 points de vente pour mieux vous servir soit à Rimouski (2), Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Gaspé. Il s’agit de plus de 150 employés principalement dans la vente au détail et la pose autant pour le secteur résidentiel que commercial.

Principales responsabilités :

Répondre aux clients en leur fournissant une information juste et précise sur la vaste gamme de produits offerts;

Effectuer un suivi efficace auprès des clients;

Aider à l’étalage des marchandises et à la réception de celles-ci;

Compétences et profil recherché :

Posséder une expérience pertinente dans la vente au détail, spécifiquement dans la vente de matériaux de construction (portes et fenêtres, pierre, revêtements extérieur et recouvrements de plancher)

Être en mesure de travailler en équipe;

Être autonome et assidu;

Posséder d’excellentes habiletés de communication et une bonne capacité d’écoute;

Être courtois et axé sur le service à la clientèle;

La connaissance du logiciel Acomba est un atout.

Rémunération :

Taux horaire / salaire annuel : À discuter selon l’expérience.

Horaire et lieu de travail :

Temps plein ou temps partiel

Distribution D’Astous, 389, 2e rue Est

Faites parvenir votre curriculum vitae chez

Distribution D’Astous inc.

A/S François Pineau

389, 2e rue Est, Rimouski, Qc, G5L 2G4

En personne ou par courriel à francoisp.distribution@globetrotter.net