Construction BCK

Mécanicien/mécanicienne de camions et véhicules lourds

Le candidat(e) recherché(e) devra faire le diagnostic et l’inspection, effectuer les réparations et l’entretien mécanique de camions et véhicules lourds ainsi que de divers équipements.

Salaire offert selon l’expérience de 20$ à 30$ de l’heure.

Possibilité de fournir un véhicule pour les déplacements.

Envoyez C.V. par courriel bckinc@globetrotter.net , par télécopieur au 418-738-2861 ou en personne chez Construction B.C.K. à St-Simon.