Construction R.J. Bérubé Inc embauche !

Depuis son siège social de Trois-Pistoles, Construction R.J. Bérubé Inc. opère principalement au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Elle se spécialise plus particulièrement dans l’exécution de travaux de terrassement, et la construction de routes, ponceaux préfabriqués, ponts acier-bois, canalisations, etc.

Fonction :

Sous la supervision de la direction, Yvan et Christian Bérubé, le mécanicien est responsable de l'entretien et de la réparation de la flotte de véhicules lourds et d'équipements lourds

Lieu de travail :

Trois-Pistoles

Compétences recherchées :

Détenir un DEP en mécanique de véhicules lourds ou d'engins de chantier ou expérience équivalente;

Avoir la carte PEP (Atout);

Profil recherché

Être polyvalent

Autonome

Minutieux.

Conditions de travail

temps plein à l'année

40 à 45 heures par semaine

salaire entre 25 et 40$ de l’heure selon expérience

horaire de travail du lundi au vendredi entre 7h et 17h.

Possibilité d'horaire variable (Plus tôt le matin, ou plus tard le soir)

Bonus après six mois avec l'atteinte des objectifs fixés

Réajustement salarial sera offert après un 1 an

Entrer en fonction dès que possible.

Nous pouvons recevoir les CV par courriel à rh@crjberube.com, par télécopieur 418 851-0977, ou en personne au 529 rue Morin, à Trois-Pistoles.