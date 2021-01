Contremaître d’usine - Price

Sous la supervision du directeur d’usine, le candidat recherché aura notamment à gérer le personnel de production afin d’atteindre les objectifs de production selon les normes de qualité requises, tout en respectant les principes de santé et sécurité au travail. Il devra également planifier les travaux d’entretien et de réparation et procéder à la formation du personnel.

Description des compétences

Connaissances du fonctionnement d’une scierie et des principes de sciage, connaissances en mécanique, connaissances des principes en santé et sécurité, leadership, aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie et polyvalence, capable de prendre des initiatives, avoir un bon jugement, avoir un bon esprit critique et d’analyse, aimer travailler sous pression, connaissances en informatique.

Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience

Nombre d’heures par semaine : 45 heures

Conditions diverses : Programme d’avantages sociaux concurrentiel (REER et assurance collective, congés mobiles)

Emploi permanent, temps plein, en rotation jour/nuit

Entrée en fonction: Dès que possible

* Possibilité d’hébergement sans frais

Communication:

Nom de la personne à contacter : Cynthia Parent, Directrice des ressources humaines

Télécopieur: 418 862-5054

Courriel: rh@groupelebel.com

Si vous êtes embauché, vous vous qualifiez automatiquement au bonus d’embauche de 1 000$ !