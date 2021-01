La société d’exploitation des ressources de la Vallée est une coopérative de solidarité œuvrant dans le secteur forestier depuis plus de 40 ans et qui travaille en collaboration avec ses membres afin d’offrir un service de qualité dans l’amélioration et la conservation de la forêt matapédienne. La SERV assure également son développement par ses interventions à toutes les phases de la réalisation : production de plants, reboisement, débroussaillage et abattage.



Sommaire des responsabilités

Sous la supervision du directeur administratif, le contrôleur financier a pour principale responsabilité de participer aux activités comptables qui faciliteront la réalisation de la mission et des objectifs d’affaires de l’organisation, tout en veillant à la rentabilité de celle-ci. Il assure l’organisation comptable, le suivi financier, la mise en place des activités de comptabilité et de fiscalité. Il collabore à la préparation des budgets et des données d’exploitation.

Tâches et responsabilités principales

Agir à titre de principale personne de soutien pour les activités financières de l’organisation

Procéder à l’exécution et au suivi des budgets et plans financiers en collaboration avec le directeur administratif

Voir à la coordination et la préparation des états financiers en proposant une analyse des écarts constatés

Coordonner les activités fiscales avec les experts

Planifier, diriger et contrôler les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité

Gérer le processus budgétaire dans sa globalité

Valider la conformité et la régularité des diverses remises gouvernementales, des processus de paiements, des activités de paie

Former, soutenir et fidéliser le personnel comptable qualifié

Proposer des recommandations quant à la tenue des activités comptables

Assurer le pilotage des phases de tests et de mises en place de changement au niveau des systèmes comptables

Aptitudes recherchées

Esprit d'analyse et de synthèse

Sens de l’éthique et de la confidentialité très développés

Rigueur, bon jugement, initiative et autonomie au travail

Savoir organiser et planifier son travail

Souci constant du détail, de la qualité et du travail bien fait

Capacité à gérer plusieurs projets à la fois

Qualifications requises

Baccalauréat en administration des affaires ou comptabilité

3 à 5 années d'expérience pertinente en comptabilité

Titre professionnel de CPA (un atout)

Maîtrise approfondie de la suite Office et du cycle comptable complet

Connaissance d'un logiciel comptable ou d'un progiciel de gestion



Langue demandée : Langue parlée et écrite : français.

Lieu de travail : Lac-au-Saumon

Rémunération : Salaire compétitif, selon les compétences et l’expérience.

Conditions de travail : Emploi temps plein (40 h/sem.) temporaire pour une durée de 18 mois (congé de maternité)

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Notre environnement de travail est stimulant. L’entreprise possède un comité social afin d’organiser des activités en dehors du travail et pour créer des liens plus forts entre collègues. L’équipe est accueillante et nos conditions de travail sont très concurrentielles ! Venez joindre l’équipe !

* Bien que l’emploi du masculin soit utilisé, l’offre est tout autant valable pour un homme que pour une femme.

Envoyez votre C.V. à l’attention d’Élaine Guilbault

Courriel : elaine.guilbault@servallee.com, Télécopieur : 418-778-3681

Courrier : 108 rue Noviciat C.P. 278, Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0.

Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les candidatures retenues seront contactées.