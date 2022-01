Coordonnateur/coordonnatrice des services aux membres et des communications

L'employeur, la Société canadienne de sclérose en plaques (SCSP) - Section Bas-Saint-Laurent, est un organisme de référence et de support aux personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) et à leurs proches. Elle vise l'amélioration de leur qualité de vie de diverses façons. Elle est également active dans la tenue d'événements de collecte de fonds destinés aux services et à la recherche.

Site web : https://scleroseenplaques.ca/section/Bas-Saint-Laurent

La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent, est à la recherche d’une personne polyvalente, créative et dynamique afin de pourvoir le poste de coordonnateur des services aux membres et des communications. Relevant de la directrice, le coordonnateur des services aux membres et des communications contribue à maintenir et à développer les services pour les membres de l’organisme. En plus de faire la promotion et de planifier les activités de la section BSL, elle recrute et supervise le travail des bénévoles tout en favorisant l’implication des différents partenaires.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Planifier, organiser, animer et évaluer diverses activités destinées aux membres et/ou aux personnes touchées par la sclérose en plaques;

Préparer le plan de communication annuel;

Effectuer la promotion de l'action de la section BSL;

Participer à l'élaboration du bilan et à la planification annuelle;

Réaliser des activités de réseautage avec les organismes et les partenaires liés à la réalisation d'activités;

Gérer le membership et garder la base de données à jour;

Exercer une vigie des informations et des développements liés à la cause;

Participer aux événements promotionnels ainsi qu'à des rencontres locales et provinciales;

Effectuer une saine gestion des aspects financiers et des ressources matérielles sous sa responsabilité;

Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à son mandat.

PROFIL DU CANDIDAT

Le coordonnateur des services aux membres et des communications est une personne engagée et dynamique qui a à cœur le succès des activités dont il est responsable. C’est une personne qui est concernée par l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques. Sa pensée stratégique, son autonomie, sa capacité d’organisation sont de première importance. Il démontre de l’entregent, une capacité à développer un réseau de contacts et il est à l’aise avec le travail en équipe.

APTITUDES RECHERCHÉES

Autonomie et débrouillardise;

Aptitudes marquées pour l’organisation et l’atteinte des résultats;

Aptitudes à établir des relations interpersonnelles et à susciter l’engagement;

Capacité d’intégration à l’esprit d’un organisme caritatif;

Excellent sens de l’organisation et autonomie professionnelle;

Capacité d'écoute et de discrétion;

Facilité de communication, entregent, souplesse, adaptation et discernement;

Esprit de collaboration et capacité à développer un réseau de contacts;

EXIGENCES REQUISES

DEC- Gestion et intervention en loisir ou DEC- Technique de travail social ou BAC -Loisir, culture et tourisme ou BAC-Communication des relation humaines, ou BAC-Communication sociale ou toute autre formation jumelée à une expérience pertinente;

Toute expérience pertinente sera considérée comme un atout;

Excellent français écrit et parlé;

Bonnes connaissances en bureautique et informatique (suite MS Office 365 et médias sociaux);

Détenir un permis de conduire;

Disponibilité occasionnelle le soir et les week-ends.

CONDITIONS

Poste à temps partiel, 4 jours/15h/semaine

Présentiel et télétravail selon les besoins

Salaire : à déterminer

COMMUNICATIONS

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation précisant vos attentes salariales au plus tard, lundi, le 24 février 2022 ;

Seules les personnes retenues seront avisées et votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Tests et entrevues en mars 2022.

SCSP Section BSL

180, rue Évêché Ouest, Rimouski, G5L 4H9 Courriel : info.basstlaurent@scleroseenplaques.ca

N.B. : L’emploi du masculin inclut le féminin.