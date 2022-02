Mallette, le plus grand cabinet 100 % d’appartenance québécoise offrant la plus large gamme de services à la PME, est un employeur de choix animé par une philosophie d’entreprise rigoureuse et un dynamisme entrepreneurial.

L’équipe du service de tenue de livres du bureau de Rimouski est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de coordonnateur du service de comptabilité aux entreprises.

Mallette a à cœur d’offrir à ses employés un environnement de travail qui se caractérise par la confiance, la proximité, l’engagement et l’expertise.

Vous souhaitez avoir d’excellentes perspectives de carrière dans un environnement de travail stimulant ? Joignez-vous à notre équipe et venez relever des défis à la hauteur de vos ambitions.

MANDAT

Le titulaire du poste devra encadrer le travail de l’équipe et gérer efficacement l’ensemble des activités du service de tenue de livres. Ses responsabilités auront deux principaux axes, soit la gestion des ressources humaines et la gestion du service de comptabilité.

Ainsi, il devra :

Réviser les dossiers de tenue de livres effectués par les membres de l'équipe

Gérer les ressources humaines sous sa responsabilité

Accompagner l'équipe dans le développement de leurs connaissances et compétences techniques

Effectuer des rencontres hebdomadaires avec l’équipe et encadrer les employés dans leurs dossiers

Assurer la conformité et la qualité des dossiers de clients

Mettre en place des mécanismes assurant l’efficacité du service et de la méthodologie de travail

Assurer la qualité du service à la clientèle et gérer les insatisfactions au besoin

Présenter les états financiers intérimaires aux clients

Préparer des dossiers de tenue de livres

Rédiger et déposer les offres de service, gérer la facturation et la collection auprès des clients

Analyser la rentabilité des mandats

Faire rapport à ses gestionnaires de façon régulière

PROFIL

Diplôme d'études collégiales en comptabilité OU Diplôme d'études professionnelles en comptabilité ET expérience en tenue de livres

Expérience en gestion d'équipe de travail

Avoir un minimum de trois années d’expérience en tenue de livres (cycle comptable)

Maîtrise des logiciels de la suite MS Office

Bonne connaissance du logiciel Acomba et connaissance de Quickbooks, un atout

Bonne connaissance du français

COMPÉTENCES ET HABILETES PROFESSIONNELLES

Esprit d'analyse et de prise de décision

Habiletés relationnelles

Souci de la qualité du service à la clientèle

Leadership mobilisateur

Autonomie et initiative

Capacité à gérer son stress

Rigueur, souci du détail et confidentialité

INFORMATIONS CONTRACTUELLES



En plus d'offrir des mandats variés permettant l'épanouissement professionnel, nous offrons un programme de formation continue, des perspectives de carrière intéressantes ainsi qu'une gamme d'avantages sociaux, dont :

Assurance collective (médicaments, dentaire, accident maladie, voyage, assurance salaire longue durée, etc.)

Possibilité d'effectuer du télétravail, selon les besoins

Activités sociales et régionales

Programme de reconnaissance et de référencement

Jours fériés au-delà des normes du travail et congés de différentes natures

Congé des Fêtes (bureaux fermés entre Noël et le Jour de l’An)

Régime de retraite simplifié

Services en ligne de télémédecine, d'aide à l'employé et à la famille (PAEF) et un programme de santé mentale

Promotions, mutations et cheminement de carrière

Conciliation travail et vie familiale/personnelle

Allocation pour la mise en forme, la culture et l’ergonomie en télétravail

Sans compter l'ambiance de travail, du jeans le vendredi et d'autres avantages que vous pourrez découvrir. Si vous partagez des valeurs telles que l'intégrité, le respect et l'entraide, en plus des caractéristiques nommées précédemment, ce poste est pour vous !

Transmettez votre candidature dès maintenant.

À l'attention de Marie-Pierre Paradis

emploi.edq@mallette.ca

401-160 rue de l'Évêché O

Rimouski QC G5L 4H9



Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d'alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes sélectionnées seront contactées. Nous souscrivons au principe de l'équité en emploi.