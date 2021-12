Coordonnateur - équipe technique

Le Répit du Passant est un organisme sans but lucratif fondé en 1987 qui vient en aide aux personnes démunies, en difficulté et aux personnes ayant des démêlés avec la justice, et ce, tant provincial qu'au fédéral. Le but et la mission sont d'éliminer la pauvreté et la mendicité en offrant des services de repas, d'hébergement temporaire et en offrant support pour apprendre aux personnes dans le besoin à se valoriser et à s'autogérer.