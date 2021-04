Les Toiles BSL et Sébast Décor, leader dans le domaine des toiles et des auvent sont en expansion et sont à la recherche de couturières industrielles.

Vous avez de l’expérience avec une machine à coudre industrielle ou vous avez une formation de cordonnier est un atout.

Vous êtes autonome.

Vous avez le souci du travail de qualité.

Vous aimez travailler en équipe.

Travail temps plein, saisonnier

Vous êtes la personne que nous recherchons !

Postulez des maintenant en faisant parvenir votre candidature au y.marquis@toilesbsl.com