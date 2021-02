Le Groupe Expérience Resto est à la recherche de cuisiniers et de serveurs pour ses restaurants 9 déjeuners et Bon Voyage de St Fabien, Rivière du Loup et Rimouski.

L'horaire est flexible.

Possibilité de travailler 4 jours semaine.

En plus, nous offrons un fond de retraite !

Joignez vous à une équipe jeune et dynamique !

Apportez votre CV dans l'un de nos restaurants ou communiquez avec nous sur Facebook !