La maison mère des Sœurs du St-Rosaire, employeur de choix situé en plein cœur de Rimouski est en période d’embauche!

Tu as le goût de t’épanouir dans un environnement de travail chaleureux et mettre tes compétences à profit avec une équipe accueillante, compétente et dynamique? Nous recrutons pour les postes de cuisiniers, service aux tables, préposées aux bénéficiaires et infirmières.

Profite de cette opportunité pour accéder à des salaires et avantages sociaux concurrentiels aux réseaux privés et publics ainsi que des Formations continues adaptées à tes besoins!

Postule dès maintenant en composant le 418-723-2705 poste 1633 ou rends-toi au www.soeursdusaintrosaire.org pour envoyer ta candidature par courriel.