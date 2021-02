Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent recherche un directeur adjoint.

Tu as le goût de participer activement à la croissance du Syndicat, tu aimes les défis comme diriger les activités stratégiques de l’administration et des ressources financières, tu as les aptitudes pour gérer les ressources humaines, et tu possèdes un bac en comptabilité ou en finances, ce poste est pour toi!

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent t’offre l’opportunité de travailler à l’essor de la forêt!

Visite la page Facebook du SPFBSL pour connaître tous les détails!